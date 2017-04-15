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Главная Новости Кировчанка заставляла детей просить милостыню: заведено уголовное дело

Кировчанка заставляла детей просить милостыню: заведено уголовное дело

15 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
progorod, к происшествию отношения не имеет
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района

В Советском районе на женщину, которая заставляла своих маленьких детей попрошайничать, завели уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области. 

В ходе проверки выяснилось, что инспектор ПДН проводила беседы с женщиной, но происходило это формально, на улице. Также должностными лицами документально фиксировалось, что семья получала доход от гадания и попрошайничества. 

В марте 2017 года женщина снова заставила попрошайничать своего ребенка. Однако вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности тогда не рассматривался, полицейские лишь составили административный протокол. При этом женщина продолжала вместе с детьми просить милостыню у посетителей кафе и торгового центра.  

В результате по требованию прокурора на женщину завели уголовное дело. По выявленным нарушениям в адрес главы администрации района и начальника МО МВД России "Советский" внесены представления. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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