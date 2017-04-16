На Пасхальное богослужение в Кирове пришли более тысячи горожан

В ночь с 15 на 16 апреля в Кирове в Успенском кафедральном соборе Свято-Трифонова мужского монастыря митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Пасхальные богослужения — крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Пасхальное богослужение посетили и врио губернатора Кировской области Игорь Васильев с супругой, глава администрации города Кирова Александр Перескоков, начальник ГУ МЧС России по Кировской области Михаил Лихачев, начальник УФСИН России по Кировской области Владимир Никитеев, начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин.

Традиционно в богослужениях принимали участие студенты Вятского Духовного училища и казаки Кировского городского казачьего общества.

Священники и прихожане совершили крестный ход вокруг Успенского собора.

Специально к Пасхе сотрудники Успенского собора украсили храм живыми цветами.

16 апреля митрополит Марк совершит в Успенском соборе Великую Вечерню, за которой архиерей раздаст верующим Благодатный Огонь. Начало богослужения в 16.00.