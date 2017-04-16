В Кировской области ищут пропавшую женщину, которая страдает потерей памяти

Последний раз Валентину Бабкину видели 14 апреля
В Кировской области ищут пропавшую женщину, которая страдает потерей памяти16 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В Кировской области ищут пропавшую 84-летнюю жительницу города Зуевка. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт".
Известно, что последний раз Валентину Бабкину видели 14 апреля 2017 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Исчезнувшая женщина страдает потерей памяти.
Приметы пропавшей:
- рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, седые волосы;
- была одета в темно-коричневый тканевый плащ до щиколотки, темно-синее платье, коричневые резиновые сапоги, косынку красного цвета.
Если вы знаете, где сейчас находится пропавшая женщина, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102.