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Главная Новости Выбрана самая красивая девушка страны, завоевавшая титул "Мисс Россия-2017"

Выбрана самая красивая девушка страны, завоевавшая титул "Мисс Россия-2017"

16 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом

В Москве 15 апреля состоялся финал конкурса "Мисс Россия -2017". Мероприятие прошло на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village. Победительницей конкурса стала 21-летняя уроженка Свердловской области Полина Попова. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. 

Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом,​ стоимость которой 1 000 000 долларов. Также Полина получила призы - 3 000 000 рублей и автомобиль. Девушка будет представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Первой вице-мисс стала жительница Москвы Ксения Александрова, второй вице-мисс стала представительница Башкортостана Альбина Ахтямова. Девушки, занявшие второе и третье место, получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

Церемония награждения: 


На финал конкурса пришли девушки, принимавшие участие в конкурсе в прошлые годы. Среди гостей была кировчанка Юлия Хорошавина. 

 

22-летняя красавица в 2016 году завоевала титул "Вторая вице-мисс Россия". За третье место Юлия получила грант на обучение в любом вузе мира и сертификат на 50 тысяч рублей в магазин одежды. Что рассказала нам девушка о своем участии в конкурсе, узнайте в нашем материале

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