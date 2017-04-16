В Кирове ожидают визита патриарха Кирилла

В Кирове ожидают визита патриарха Кирилла16 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Wikimedia Commons
Стала известна дата, когда патриарх посетит Киров
В Киров в начале июня приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает kirov.ru.
Визит Кирилла в Кировскую область запланирован на 3 июня, как раз в тот день, когда начинается Великорецкий крестный ход. Ожидается, что патриарх проведет службу в Успенском соборе Трифонова монастыря.
Напомним, что в 2017 году начало Великорецкого крестного хода совпадает с Днем Святой Троицы, а также с Троицкой родительской субботой, когда люди посещают кладбища, чтобы помянуть родных.
В связи с этим оргкомитет по подготовке и проведению хода решил в этом году изменить маршрут после стоянки в Троицкой церкви (слобода Макарье). Как изменится маршрут, узнайте об этом в нашем материале.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
16 апреля 2017, 14:10