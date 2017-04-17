Задержанный с кокаином руководитель УКС «Авитек» находится в московском СИЗО

Задержанный с кокаином руководитель УКС «Авитек» находится в московском СИЗО17 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
bnkirov.ru
В отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело
Стало известно, что в отношении главы кировской строительной компании Алексея Лопаткина возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.
В ведомстве уточнили, что задержали экс-депутата 6 апреля в аэропорту Внуково.
С собой у Алексея Лопаткина было 5,3 грамма кокаина. Сейчас он находится под арестом в московском СИЗО, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.
Напомним, ранее мы писали, что Лопаткин вместе с семьей и друзьями возвращался из Куршавеля, когда его задержали на таможне.
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