Задержанный с кокаином руководитель УКС «Авитек» находится в московском СИЗО

Стало известно, что в отношении главы кировской строительной компании Алексея Лопаткина возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.

В ведомстве уточнили, что задержали экс-депутата 6 апреля в аэропорту Внуково.

С собой у Алексея Лопаткина было 5,3 грамма кокаина. Сейчас он находится под арестом в московском СИЗО, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.

Напомним, ранее мы писали, что Лопаткин вместе с семьей и друзьями возвращался из Куршавеля, когда его задержали на таможне.