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Главная Новости В Нововятском районе сгорел жилой дом: соседей разбудили громкие хлопки

В Нововятском районе сгорел жилой дом: соседей разбудили громкие хлопки

17 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
фот и видео нововятск.рф
Причина и ущерб от пожара  устанавливаются. 

В понедельник, 17 апреля 2017 года, в Нововятском районе города сгорел частный одноэтажный кирпичный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Пожар начался в 5:34. К месту происшествия оперативно выехали шесть пожарных расчетов.

Сначала были громкие хлопки и валил белый дым. Минут через десять от горящего дома пошел черный дым, - сообщила Стефания Шульц в соцсетях.

Анна Чебакова проснулась от громких хлопков. Сначала девушка подумала, что это учения, но потом из окна увидела густой дым. Дом с мансардой был полностью объят пламенем.  

   

По словам очевидцев, пожар потушили достаточно быстро, в 6:30 дыма уже не было видно.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области рассказали, что при пожаре обошлось без жертв. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.  


 

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