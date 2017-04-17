Депутаты Госдумы РФ от Кировской области отчитались о своих доходах

Госдума РФ опубликовала информацию о доходах и имуществе депутатов за 2016 год. В декларации о доходах есть информация и о депутатах от Кировской области.

Рахим Азимов заработал за год 3 355 120 рублей, в его собственности есть машиноместо - 46,6 квадратных метров. Супруга депутата за прошлый год заработала 9 540 289 рублей. При этом в ее собственности находятся три земельных участка (1496, 1496 и 1602 квадратных метров), два дома (788 и 468 квадратных метров), три квартиры (226, 44 и 92 квадратных метра), машиноместо - 16 квадратных метров.

Олег Валенчук заработал за год 4 731 436 рублей, в его собственности находятся земельный участок (600 квадратных метров) и квартира (73 квадратных метра). Его ребенок имеет квартиру (74,5 квадратных метра) и нежилое помещение (общая долевая собственность 1/39 - 1280,5 квадратных метров).

Кирилл Черкасов за 2016 год заработал 6 114 280 рублей. В его собственности квартира, площадь которой 37,9 квадратных метров. Его супруга и ребенок владеют квартирой, площадь которой 65,9 квадратных метров.