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Главная Новости Власти Вахрушей объяснили, почему не уберут лужу, куда падают дети

Власти Вахрушей объяснили, почему не уберут лужу, куда падают дети

17 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото администрации Вахрушевского городского поселения
В администрации считают жалобы жителей необоснованными

Лужу в Вахрушах, куда проваливаются дети по пояс, не будут убирать. Так сказали нашему порталу в администрации Вахрушевского городского поселения.

Власти прокомментировали видео, которые прислали нам читатели.  По словам чиновников, на ролике видно, что на этом участке имеется водопропускная канава, на ее дне, под дорогой, лежит водопропускная труба.

В период активного таяния снега в водопропускной трубе лед не растаял, поэтому вода не могла проходить по ней под дорогой. Водоотводная канава с трубами необходима в данном месте для недопущения затопления тротуаров и въезда на придомовую территорию. Она находится в стороне от тротуара и дороги, - прокомментировали в местной администрации.

В ведомстве дополнили, что считают жалобы жителей на лужу необоснованными. Устройство водопропускной канавы было сделано в рамках проекта поддержки местных инициатив с целью отвода талой и дождевой воды и сохранения асфальтового покрытия.

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Комментарии 1

13 минут назад Горожанин
Так огородите или очищайте эту водопропускную канаву! Она должна быть в зоне видимости! Почему тогда там дети ходят? Постелите деревянные настилы, чтобы в эту канаву не падали. Первого перелома ждут?
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