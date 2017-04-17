Власти Вахрушей объяснили, почему не уберут лужу, куда падают дети

Лужу в Вахрушах, куда проваливаются дети по пояс, не будут убирать. Так сказали нашему порталу в администрации Вахрушевского городского поселения.

Власти прокомментировали видео, которые прислали нам читатели. По словам чиновников, на ролике видно, что на этом участке имеется водопропускная канава, на ее дне, под дорогой, лежит водопропускная труба.

В период активного таяния снега в водопропускной трубе лед не растаял, поэтому вода не могла проходить по ней под дорогой. Водоотводная канава с трубами необходима в данном месте для недопущения затопления тротуаров и въезда на придомовую территорию. Она находится в стороне от тротуара и дороги, - прокомментировали в местной администрации.

В ведомстве дополнили, что считают жалобы жителей на лужу необоснованными. Устройство водопропускной канавы было сделано в рамках проекта поддержки местных инициатив с целью отвода талой и дождевой воды и сохранения асфальтового покрытия.