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Главная Новости В Кирове ищут пропавшего два дня назад молодого мужчину

В Кирове ищут пропавшего два дня назад молодого мужчину

17 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Аркадий Узлов последний раз выходил на связь 15 апреля

В Кирове ищут 33-летнего жителя Кирово-Чепецка Аркадия Узлова, пропавшего два дня назад. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт"

Последний раз Аркадий звонил своим родственникам 15 апреля. С тех пор родные мужчины не знают, где он находится.

Приметы пропавшего:

  • рост 175 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза, черные короткие волосы; 
  • был одет в темно-синюю джинсовую куртку на меху, черную шапку с серой полосой, черные джинсы, темно-коричневые ботинки на молнии.

Если вам известно местонахождение мужчины, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102

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Комментарии 2

12 минут назад Учитель Словесности
Какая "Лиза"? Какой "Алерт"? Вы посмотрите на его лицо. Забухал, бедолага, где-то. Пропьётся, протрезвится, найдётся. Попомните моё веское учительское слово.
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5 минут назад Тыгыдын
Учитель Словесности
Какая "Лиза"? Какой "Алерт"? Вы посмотрите на его лицо. Забухал, бедолага, где-то. Пропьётся, протрезвится, найдётся. Попомните моё веское учительское слово.
В Чепецке, не факт!
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