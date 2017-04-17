В Кирове ищут пропавшего два дня назад молодого мужчину

В Кирове ищут 33-летнего жителя Кирово-Чепецка Аркадия Узлова, пропавшего два дня назад. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт".

Последний раз Аркадий звонил своим родственникам 15 апреля. С тех пор родные мужчины не знают, где он находится.

Приметы пропавшего:

рост 175 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза, черные короткие волосы;

был одет в темно-синюю джинсовую куртку на меху, черную шапку с серой полосой, черные джинсы, темно-коричневые ботинки на молнии.

Если вам известно местонахождение мужчины, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102