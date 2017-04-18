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В Кирове на улице Ердякова нашли тело пропавшего мужчины

18 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
lizaalert_kirov
Мужчину искали трое суток

В понедельник, 17 апреля 2017 года, в Кирове нашли тело пропавшего 81-летнего мужчины. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Тело пенсионера нашли на улице Ердякова на территории одной из баз.

Причина смерти еще не ясна. Следов насильственной смерти на теле нет. Скорее всего, тут дело в возрасте Виктора Палешева, - прокомментировали волонтеры.

81-летний Виктор Палешев пропал в субботу, 15 апреля. Он ушел из дома с улицы Сормовской и исчез. В начале поисков волонтеры сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.  

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