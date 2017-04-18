В Кировской области нашли пропавшего два дня назад 33-летнего мужчину

Стала известна причина исчезновения чепчанина
В Кировской области нашли пропавшего два дня назад 33-летнего мужчину18 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В Кирово-Чепецке нашли пропавшего 33-летнего местного жителя. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт".
Мужчину искали и в Кирове. Известно, что последний раз он выходил с родственниками на связь 15 апреля около 21:30. Потом мужчина исчез на два дня. Его нашли, он жив и здоров.
Как сообщил источник progorod, нашли пропавшего у знакомых. Он объяснил, что хотел побыть какое-то время один, поэтому никому из родственников не сообщил о том, где он был.
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