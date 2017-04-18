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Главная Новости Друзья погибшей модели из Вятских Полян: «Она могла дурачиться, но покончить с собой не могла»

Друзья погибшей модели из Вятских Полян: «Она могла дурачиться, но покончить с собой не могла»

18 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
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Близкие вспоминают, что у Александры было много планов на жизнь

Лучшая подруга Александры Бажановой Камила Казимова поделилась с нами воспоминаниями о погибшей и высказала мнение, что 21-летняя девушка не могла покончить с собой.

Камила уверена, что Саша — не самоубийца.

Она стояла у окна. Наверное, как-то соскользнула. Друзья в это время сидели к ней спиной. Это была случайность! Саша могла дурачиться, она любила привлекать к себе внимание. Она была немного выпившей в тот вечер. Но сколько бы Саша не выпила, никогда бы она не решилась на самоубийство! - поделилась Камила.      

Близкие девушки вспоминают, что любая проблема для Саши была решаемой. Да и не было у нее серьезных проблем, но были огромные планы на жизнь.

Некоторые считают, что причиной трагедии могли стать частые ссоры с мужем. Но, по мнению Камилы, Саша и Сергей очень любили друг друга:

Они могли ругаться. Но потом обязательно красиво мирились.

Похоронили Александру Бажанову 15 апреля в Вятских Полянах. Проститься с 21-летней девушкой пришли десятки близких ей людей.

Напомним, трагедия случилась в 3 часа ночи 13 апреля на улице Завойского в Казани. Из окна дома на 16 этаже выпала 21-летняя девушка.

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