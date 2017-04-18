Кировчане смогут увидеть один из самых красивых метеорный потоков

Жители Земли в ближайшие дни смогут наблюдать в ночном небе один из самых красивых метеорных потоков - Лириды. Об этом сообщается в паблике "Любительская метеорология в Кирове".

С 16 по 25 апреля Земля проходит сквозь рой пылинок или метеоров, оставленных хвостом кометы Тэтчер. Апрельский звездопад связанный с этой кометой называют Лиридами. Своего пика он достигнет 22 апреля в 16.40. В это время можно будет наблюдать до 15-20 метеоров в час. Скорость метеоров может достигать 49 километров в секунду.

Особенностью Лирид является их непредсказуемый характер - интенсивность потока может резко измениться (в 1803 году наблюдали около 700 метеоров в час, а в 1922 году - 1800 метеоров в час).

И, конечно, метеорный поток можно будет наблюдать только при условии ясного неба.