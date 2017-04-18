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Кировчане смогут увидеть один из самых красивых метеорный потоков

18 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Wikimedia Commons
Особенностью Лирид является их непредсказуемый характер

Жители Земли в ближайшие дни смогут наблюдать в ночном небе один из самых красивых метеорных потоков - Лириды. Об этом сообщается в паблике "Любительская метеорология в Кирове"

С 16 по 25 апреля Земля проходит сквозь рой пылинок или метеоров, оставленных хвостом кометы Тэтчер. Апрельский звездопад связанный с этой кометой называют Лиридами. Своего пика он достигнет 22 апреля в 16.40.  В это время можно будет наблюдать до 15-20 метеоров в час. Скорость метеоров может достигать 49 километров в секунду.

Особенностью Лирид является их непредсказуемый характер - интенсивность потока может резко измениться (в 1803 году наблюдали около 700 метеоров в час, а в 1922 году - 1800 метеоров в час).

И, конечно, метеорный поток можно будет наблюдать только при условии ясного неба. 

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