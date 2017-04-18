Бесплатные земли многодетным: почему кировчане не могут там жить?

В слободе Санниковы остро встала проблема отсутствия благоустроенной дороги к землям, которые кировчане получили бесплатно от городских властей. Об этом рассказала молодая мама Екатерина Медведева.

В 2011 году в Кировской области приняли закон о «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков». Молодые люди влезали в долги, чтобы освоить голые земли. Спустя 6 лет большинство тех, кто решился на переезд, уже готовы начать жизнь вдали от городской суеты, но поселиться в своих домах они не могут.

Дом мы построили: продали две квартиры, потратили материнский капитал и взяли 500 тысяч кредита. Потратили более 3 миллионов. Переехать не можем, нет дороги вообще, глина по колено, на машине не проехать, хоть по воздуху лети. У меня есть официальный ответ, что в бюджете денег нет. Глину обещали только присыпать щебнем, но это только нам, а рядом еще 6 домов, к которым тоже не проехать, - рассказывает Екатерина Медведева.

В администрации объяснили, что в 2012 году была утверждена документация, по которой в слободе Санниковы предусмотрена необходимость строительства улиц, прокладки инженерных сетей, однако конкретных сроков не назвали.

Если у граждан имеется возможность самостоятельно провести работы по обустройству подъезда к дому, то возможно обратиться в территориальное управление администрации Кирова по Октябрьскому району за получением разрешения, - объяснила Ирина Рубцова, начальник управления градостроительства и архитектуры.

Еще одним минусом бесплатного предоставления земель стала инфраструктура. Ни школы, ни больницы пока в слободе нет, но Екатерина говорит, что этот вопрос ее волнует не так сильно. Она без проблем планирует возить троих детей в Киров. Владельцы земельных участков уже обратились в прокуратуру по поводу отсутствия дороги и освещения улиц.