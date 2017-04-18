Видео: в Кирове пенсионер выкидывал стройматериалы прямо с балкона на тротуар

В Кирове пенсионер опасным способом решил избавиться от хлама на балконе. Очевидцы сняли на видео, как с четвертого этажа на пешеходную дорожку летит мусор.

Запись появилась на Первом городском канале. Очевидцы рассказали, что все произошло в минувшие выходные у дома №140 по улице Московской.

Судя о всему, перед бросками пенсионер периодически смотрел вниз на тротуар. Гипсокартон и мебельные щиты после удара об асфальт разлетались в разные стороны на несколько метров. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Напомним, что 4 апреля 2017 года в Кирове в микрорайоне Чистые пруды бабушка из окна дома №4 по улице Мостовицкой выкинула пол-литровую стеклянную банку. Она упала на капот припаркованного во дворе ВАЗа. На машине остались вмятины. Все подробности здесь.

5 апреля 2017 года жильцы дома №8 по улице Чистопрудненской из окна выкинули мусор и телевизор. Телевизор упал на припаркованный ВАЗ. Машина получила повреждения. Все подробности здесь.