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Главная Новости Депутаты гордумы отчитались о доходах: кто зарабатывает больше главы Кирова?

Депутаты гордумы отчитались о доходах: кто зарабатывает больше главы Кирова?

18 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Сколько денег заработали депутаты за 2016 год

Депутаты кировской гордумы опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Декларация о доходах была опубликована на сайте гордумы. 

За 2016 год глава города Валерий Владыкин заработал 1 908 758 рублей, в его собственности есть гаражные боксы (46,6 квадратных метров), автомобиль Toyota и квартира (71,4 квадратных метра). Его супруга за прошлый год заработала 2 756 039 рублей, также она владелица квартиры в 120,6 квадратных метров, гаражного бокса в 38, 8 квадратных метров и нежилого помещения, площадь которого 334,9 квадратных метров.  

Топ самых богатых депутатов: 

Владимир Журавлев за прошлый год заработал 28 977 065 рублей, в его собственности находятся земельные участки, производственные помещения, три квартиры (площадь каждой - 218; 63,3; 60,8 квадратных метров), четыре легковых авто - Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Polo.

Камиль Джамалудинов заработал за прошлый год 20 040 600 рублей. В его собственности находятся четыре квартиры: 3-комнатная (65 квадратных метров), 3-комнатная (149,5 квадратных метров), 3-комнатная (149,5 квадратных метров), 5-комнатная (186 квадратных метров), нежилое помещение (775 квадратных метров). Также у него есть три авто: Mercedes GLЕ 350, Mercedes S 350, Mercedes S 222.  

Алексей Шутов за год заработал 19 923 843 рублей, в его собственности находятся земельные участки и легковой автомобиль BMW. 

Денис Посаженников - 10 663 948 рублей, в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser и квартира, площадь которой 59 квадратных метров.  

Андрей Михальчук - 10 637 092 рублей, в собственности: 2 квартиры (49,6 и 82,4 квадратных метров), 2 нежилых помещения (72,9 и 65 квадратных метров), автомобиль Nissan X-Trail и Citroen Berlingo.

Дмитрий Никулин - 6 116 232 рублей, в собственности: 2 земельных участка, дом (188,6 квадратных метров), дом (доля), квартира (96,7 квадратных метров). Автомобиль Skoda Yeti, прицеп бортовой.

Владимир Репняков - 4 924 973 рубля, в собственности: квартира (79,5 квадратных метров), квартира (доля), гараж, машиноместо. Автомобиль Ниссан-MURANO, прицеп.

Александр Косулин - 3 533 245 рублей, в собственности: доля в квартире, 3 земельных участка, жилой дом (285 квадратных метров), автомобиль Mitsubishi Outlander.

Владислав Липатников - 2 361 663 рублей, в собственности: квартира (85,6 квадратных метров), земельные участки, жилые дома, автомобиль Volkswagen.

Татьяна Платунова - 2 404 988 рублей, в собственности: дом (98,5 квадратных метров), квартира (62,4 квадратных метров), гараж (27 квадратных метров), 3 земельных участка, автомобиль Hyundai Tucson.

Чуть больше мэра заработал Алексей Кузьмин - 1 940 000 рублей, в собственности: квартира (33 квадратных метра), автомобиль Ford Focus.

Остальные 20 депутатов заработали за 2016 год меньше главы города. Среди них есть и те, чей доход равен: 

469 000 рублям - это Павел Дорофеев, также в его собственности 2 авто - Nissan X – Trail и Ford Fusion и квартира.

466 000 рублей - Сергей Медовиков, в собственности: 2 земельных участка, жилой дом, квартира, 2 автомобиля УАЗ, автомобиль KIA XM FL (Sorento), МТЗ-82-трактор.

435 000 рублей - Татьяна Черезова, в собственности: квартира, гаражный бокс, ВАЗ. 

240 000 рублей - Алексей Овечкин, в собственности квартира. 

213 000 рублей - Александр Григорьев, в собственности квартира. 

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Комментарии 1

9 минут назад Офицер
Владимир Журавлев за прошлый год заработал 28 977 065 рублей, в его собственности... четыре легковых авто - Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Polo.
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Не понимаю, зачем ему два одинаковых автомобиля? Путать следы? В одном взятку заложили, на другом уехал..
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