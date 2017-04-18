В Кировской области на пепелище обнаружили тела двоих человек

В Афанасьевском районе в пожаре погибли двое мужчин. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Пожар произошел в жилом деревянном доме 17 апреля в поселке Бор. После тушения пожара на пепелище были найдены останки двоих мужчин. На место происшествия выезжали следователи.

Они выяснили, что в доме жил 57-летний мужчина, который официально нигде не работал и часто пил. В доме он жил один, однако в последние две недели вместе с ним жил 50-летний мужчина, с которым хозяин вместе пил.

Со слов главы администрации Борского сельского поселения, 57-летнему мужчине был предоставлен этот дом, так как его старое жилье сгорело несколько лет назад. Он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности при растопке печи. С ним по этому поводу проводили профилактические беседы. Позднее хозяин дома сам снял печную дверь и сдал ее в пункт приема. При этом печью он продолжал пользоваться: топил ее и готовил еду на открытом огне.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.