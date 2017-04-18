В Кировской области покончил с собой сотрудник управляющей компании

В Кировской области покончил с собой сотрудник управляющей компании18 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
из архива газеты
Тело 39-летнего мужчины нашли в его доме
В воскресенье, 16 апреля 2017 года, в Омутнинском районе в поселку Белореченск в одном из домов нашли тело 39-летнего мужчины. Б этом сообщается на сайте «Омутнинские вести».
Известно, что погибший работал инженером в местной управляющей компании, в последнее время мужчина много пил.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Суицид не связан с работой, причины самоубийства носят бытовой характер, - прокомментировал руководитель межрайонного следственного отдела Сергей Храмов.
В ведомстве уточнили, что мужчина и раньше говорил о намерениях уйти из жизни.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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