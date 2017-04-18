В Кировской области покончил с собой сотрудник управляющей компании

В воскресенье, 16 апреля 2017 года, в Омутнинском районе в поселку Белореченск в одном из домов нашли тело 39-летнего мужчины. Б этом сообщается на сайте «Омутнинские вести».

Известно, что погибший работал инженером в местной управляющей компании, в последнее время мужчина много пил.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Суицид не связан с работой, причины самоубийства носят бытовой характер, - прокомментировал руководитель межрайонного следственного отдела Сергей Храмов.

В ведомстве уточнили, что мужчина и раньше говорил о намерениях уйти из жизни.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

