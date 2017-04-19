В Кирове ищут пропавшую 28-летнюю девушку. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Мария Возисова последний раз выходила на связь 17 апреля около 20:30. С тех пор родственники ничего не знают о местонахождении девушки. Волонтеры просят водителей, которые в понедельник, 17 апреля, с 20:30 до 21:00 проезжали по старому мосту, посмотреть записи с видеорегистраторов. Если на записи вы увидели пропавшую девушку, то позвоните в полицию по номеру 02 (для сотовых - 102).

Приметы пропавшей:

рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, карие глаза, черные длинные волосы;

была одета предположительно в черную куртку, черные брюки, черные полуботинки.

Если вы знаете, где сейчас находится Мария, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).