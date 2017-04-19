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В Кирове ищут пропавшую 28-летнюю девушку

19 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Волонтеры просят водителей, которые проезжали по старому мосту, посмотреть записи с видеорегистраторов

В Кирове ищут пропавшую 28-летнюю девушку. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт"

Известно, что Мария Возисова последний раз выходила на связь 17 апреля около 20:30. С тех пор родственники ничего не знают о местонахождении девушки. Волонтеры просят водителей, которые в понедельник, 17 апреля, с 20:30 до 21:00 проезжали по старому мосту, посмотреть записи с видеорегистраторов. Если на записи вы увидели пропавшую девушку, то позвоните в полицию по номеру 02 (для сотовых - 102).  

Приметы пропавшей:

  • рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, карие глаза, черные длинные волосы; 
  • была одета предположительно в черную куртку, черные брюки, черные полуботинки.  

Если вы знаете, где сейчас находится Мария, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102). 

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Комментарии 2

16 минут назад пыска
ПроБлевотина очередную шлюху ищет
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5 минут назад Яя
Что бы ты так пропал
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