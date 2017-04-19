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Главная Новости Кировчанин заплатит штраф за уклонение от службы в армии

Кировчанин заплатит штраф за уклонение от службы в армии

19 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
mil.ru
Парень получил повестку, но в указанный срок не пришел

На 24-летнего кировчанина завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. Сейчас парень должен будет выплатить штраф. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области. 

Выяснилось, что молодой человек состоял на учете в отделе военного комиссариата Кировской области по Ленинскому и Нововятскому районам, подлежал призыву на военную службу.

При этом законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу у него не было. Парень получил повестку, но в указанный срок не пришел.  

В результате суд назначил кировчанину штраф - 50 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. 

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Комментарии 3

17 минут назад Иван
Почемубы не сделать такой вариант на уровне государства, не хочешь идти в армию не иди, но на протяжении года выплачивай зарплату ну предположим 30 тыщ в месяц тому кто может и зочет служить, двух зайцев бы одновременно убили. Тем более с работой на гражданке сейчас проблема.
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15 минут назад Горожанин
Есть одно ёмкое слово которое подходит для таких недостатков-ТРУС! Такая точка и мужиком-то не имеет право называться.
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3 минуты назад Гость
Горожанин
Есть одно ёмкое слово которое подходит для таких недостатков-ТРУС! Такая точка и мужиком-то не имеет право называться.
Примитивное мнение бабы "не служил- не мужик". Хуйня это все. Просто так год из жизни потерять..
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