Кировчанин заплатит штраф за уклонение от службы в армии

На 24-летнего кировчанина завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. Сейчас парень должен будет выплатить штраф. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

Выяснилось, что молодой человек состоял на учете в отделе военного комиссариата Кировской области по Ленинскому и Нововятскому районам, подлежал призыву на военную службу.

При этом законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу у него не было. Парень получил повестку, но в указанный срок не пришел.

В результате суд назначил кировчанину штраф - 50 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.