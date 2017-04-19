Сотрудников САХа оденут в белые плащи, если город не очистят от мусора к 1 мая

Руководителей САХ оденут в белые плащи, если к 1 мая город не будет очищен от мусора и грязи. Об этом на совещании сказал глава горадминистрации Александр Перескоков.

Пресс-служба мэрии предлагает, например, такой вариант одежды для руководителей САХ:

Александр Перескоков отметил, что даже центральные улицы сотрудники САХа не могут прибрать качественно:

Я не вижу вашей техники на улицах. Вторую неделю требую оперативно реагировать на температурный режим, однако результатов нет. Понятно, что каждый раз "переодевать" машины под летний или зимний вид уборки - затратно по времени. Но это не проблема города и горожан. Это ваша проблема. И вы обязаны решать ее. На сегодня пока что вы даже центральные улицы не можете прибрать качественно - грязь как была, так и остается, - обратился к подрядчикам Александр Перескоков.

Руководитель "Дирекции дорожного хозяйства" Андрей Менькин сказал, что за сутки на дорогах и тротуарах Кирова работали всего 36 единиц техники и 116 дворников. А от САХ на улицы вышли лишь две бригады.

Такими темпами к 1 мая мы не успеем прибрать город, - сказал Андрей Менькин.

Представитель САХа пояснил, что погода не позволяет использовать большое количество техники:

"Бродвеи" заправлены водой для очистки дорог, а на улице минус. Пока "переобуваемся", теряем много времени. Но, к примеру, вчера мы работали на улице Профсоюзной и Октябрьском проспекте.

Александр Перескоков сказал, что если к 1 мая город не будет прибран, то руководителей САХа оденут в белые плащи и белую обувь и заставят пройти по улицам города.

Это не причина. Если вы решили экономить силы на уборке города, то мы заставим вас надеть белые ботинки, белые плащи и пройтись пешком по "убранным" вами территориям. 1 мая кировчане семьями пойдут на праздничные мероприятия, женщины нарядятся - но после прогулки по якобы прибранным вами улицам надо сразу идти в химчистку, - сказал Александр.

18 апреля глава горадминистрации потребовал от ресурсоснабжающих организаций закопать все ямы в городе, которые остаются после ремонтных работ. Все подробности здесь.