Стало известно, когда включат фонтаны в Кирове

1 мая в Кирове начнут работать фонтаны. Об этом сообщили в администрации города.

Александр Перескоков поручил привести городские фонтаны в полную готовность к 27 апреля. В первый майский день все фонтаны в городе, по словам главы горадминистрации, должны уже работать.

25–26 апреля должны пройти пробные включения всех фонтанов и 27 апреля от глав территориальных управлений жду докладов о полной готовности фонтанов к включению. Полная готовность подразумевает в том числе и безупречный порядок - прибраны должны быть не только фонтанные площадки, а полностью скверы и парки. 1 мая все фонтаны должны работать, - сказал Александр Перескоков.

В Кирове всего четыре фонтана – светомузыкальный в парке имени 60-летия СССР, в парке Победы, в сквере на Театральной площади и фонтан "Золотые рыбки" на Филейке.

Сейчас уже идут подготовительные работы. На этой неделе проверили и отремонтировали электропроводку фонтана на Театральной площади. Прошло тестирование фонтанов в Парке Победы и в парке 60-летия СССР.