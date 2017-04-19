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Известна возможная причина пропажи 28-летней девушки

19 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com/mari82000
Отрабатываются различные версии

Возможной причиной пропажи Марии Возисовой мог стать несчастный случай. Об этом редакции сообщили родственники девушки.

Известно, что заявление о пропаже девушки поступило в полицию во вторник, 18 апреля. Ведомство проводит проверку.

 В полицию обратилась мама пропавшей, которая не могла связаться с дочерью. Сообщение зарегистрировали. Сотрудники полиции сейчас опрашивают близких, друзей и знакомых девушки. Отрабатываются различные версии, проверяются все сообщения в правоохранительные органы по этой теме, - прокомментировали в пресс-службе УМВД.

Активисты поискового отряда "Лиза Алерт", просят водителей, которые в понедельник, 17 апреля, с 20:30 до 21:00 проезжали по старому мосту, посмотреть записи с видеорегистраторов.

Предположения пропажи уже есть, следователи проверяют пока эту информацию. Речь идет о несчастном случае, - рассказывает родственница Марии.

Девушка в могла находиться на старом мосту, но родные не могут предположить почему. 

Примерно в 20:30 мама по телефону с ней разговаривала, все хорошо было. Мария живет в "Красном химике". Она была дома во время разговора, зачем могла пойти на старый мост, не знаю. Ничего негативного не обсуждали. У сестры были планы на будущее, - рассказал брат пропавшей.

Знакомые девушки, которые сделали репосты сообщения поискового отряда "Лиза Алерт", отмечают, что Мария очень веселый, жизнерадостный человек.

Напомним, если вы знаете, где сейчас находится Мария, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102). 

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