Активисты ОНФ нашли в Кирове свалку с опасными отходами

Кировские активисты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку ртутных ламп. Об этом рассказали в Общероссийском народном фронте.

Свалку обнаружили в лесу недалеко от поселка Костино. Ртутные лампы, шины и другой мусор свален рядом с газовым распределителями. По подсчетам активистов, там находится не менее 200 ртутных ламп. Особую опасность представляет то, что лампы находятся неподалеку от птицефабрики и садоводческих товариществ.

Ртутьсодержащие лампы относятся к самому опасному виду отходов I класса. Одна выброшенная и впоследствии разбитая лампа отравляет шесть кубометров воздуха. В каждой лампе содержится примерно 3-5 миллиграммов ртути. Если разбить лампочку в закрытом помещении, предельно допустимая концентрация ртути может быть превышена в сотни раз. А для ухудшения здоровья ребенка достаточно превысить ПДК в 1,5 раза.

На следующей неделе активисты планируют ликвидировать свалку. Все лампы будут сданы на утилизацию в специализированную компанию.