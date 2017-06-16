Последствия сильного дождя в Кирове: реки на дорогах и водопады на набережной

Последствия сильного дождя в Кирове: реки на дорогах и водопады на набережной16 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Последствия непогоды в городе
Погода последние дни в Кирове удивляет своей переменчивостью. В пятницу, 16 июня, в городе весь день льет дождь.
Кировчане выкладывают в соцсети фото и видео стихии и ее последствий: огромные лужи, реки, которые текут по дорогам, - как пишут пользователи "настоящий Апокалипсис".
Вот первое видео от alsega89:
- Обожаю Киров за то, что власти думают, что жители города умеют летать. Как мило, - написала gmorrigan
- Поплыли... Киров, центр города, - написал bykasov_kirov
- Коротко о погоде, - написал terekhov43
Основатель общественного движения "Ночной патруль" Сергей Косолапов выложил на своей страничке "ВКонтакте" водопад, который он снял на набережной. Любуйтесь:
Кстати, синоптики прогнозируют, что дожди в Кирове будут идти и в выходные. Подробный прогноз вы найдете здесь.
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16 июня 2017, 18:13
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