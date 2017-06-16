Последствия сильного дождя в Кирове: реки на дорогах и водопады на набережной

Погода последние дни в Кирове удивляет своей переменчивостью. В пятницу, 16 июня, в городе весь день льет дождь.

Кировчане выкладывают в соцсети фото и видео стихии и ее последствий: огромные лужи, реки, которые текут по дорогам, - как пишут пользователи "настоящий Апокалипсис".

Вот первое видео от alsega89:

#ливень #водопад #Киров Публикация от Александр Галушко (@alsega89) Июн 16 2017 в 6:06 PDT

- Обожаю Киров за то, что власти думают, что жители города умеют летать. Как мило, - написала gmorrigan

- Поплыли... Киров, центр города, - написал bykasov_kirov

- Коротко о погоде, - написал terekhov43

Основатель общественного движения "Ночной патруль" Сергей Косолапов выложил на своей страничке "ВКонтакте" водопад, который он снял на набережной. Любуйтесь:

Кстати, синоптики прогнозируют, что дожди в Кирове будут идти и в выходные. Подробный прогноз вы найдете здесь.