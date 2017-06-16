В Кирове перенесли открытие пляжа

Открытие городского пляжа в Кирове переносится на неделю. Об этом сообщили в управлении благоустройства и транспорта администрации Кирова.

Открытие переносится с 16 на 23 июня из-за плохой погоды. Хотя 15 июня на городском пляже началась установка душевых кабин и подготовка помещения для медработника.

Заключены договоры по отбору проб на вирусологию и бактериологию почвы и воды, на оказание медицинских услуг на территории пляжа, вывоз твердых коммунальных отходов, - отметил начальник управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин.

Пляж будет открыт только после приемки комиссией с участием всех заинтересованных служб, в том числе Роспотребнадзора.