В Кирове перенесли открытие пляжа

В Кирове перенесли открытие пляжа16 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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На городском пляже началась установка душевых кабин
Открытие городского пляжа в Кирове переносится на неделю. Об этом сообщили в управлении благоустройства и транспорта администрации Кирова.
Открытие переносится с 16 на 23 июня из-за плохой погоды. Хотя 15 июня на городском пляже началась установка душевых кабин и подготовка помещения для медработника.
Заключены договоры по отбору проб на вирусологию и бактериологию почвы и воды, на оказание медицинских услуг на территории пляжа, вывоз твердых коммунальных отходов, - отметил начальник управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин.
Пляж будет открыт только после приемки комиссией с участием всех заинтересованных служб, в том числе Роспотребнадзора.
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17 июня 2017, 10:08
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