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Главная Новости В Кирове перенесли открытие пляжа

В Кирове перенесли открытие пляжа

16 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod
На городском пляже началась установка душевых кабин

Открытие городского пляжа в Кирове переносится на неделю. Об этом сообщили в управлении благоустройства и транспорта администрации Кирова.

Открытие переносится с 16 на 23 июня из-за плохой погоды. Хотя 15 июня на городском пляже началась установка душевых кабин и подготовка помещения для медработника.

Заключены договоры по отбору проб на вирусологию и бактериологию почвы и воды, на оказание медицинских услуг на территории пляжа, вывоз твердых коммунальных отходов, - отметил начальник управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин.

Пляж будет открыт только после приемки комиссией с участием всех заинтересованных служб, в том числе Роспотребнадзора.

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Комментарии 13

16 июня, 21:03 А
Тупо им повезло с погодой, так они и не думали там успевать там что-либо делать, особенно мост через речку, которая в этом году и не думает высыхать.
Ответить
16 июня, 21:35 Учитель словесности
А
Тупо им повезло с погодой, так они и не думали там успевать там что-либо делать, особенно мост через речку, которая в этом году и не думает высыхать.
А "тупо повезло" - это как? Вы наверно в школе уже ЕГЭ сдавали?
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16 июня, 21:37 Горожанин
Перенесите на карибские острова наши пляжи.
Ответить
16 июня, 21:49 ольга лесникова
А как вам вот так? Соскучились, пляжестрадальцы?
Ответить
16 июня, 22:20 Учитель словесности
ольга лесникова
А как вам вот так? Соскучились, пляжестрадальцы?
Готов быть бесплатным репетитором по русскому языку и литературе для ребёнка обладательницы этой великолепной, этой шикарной, этой восхитительной попки.
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16 июня, 23:08 Учитель Словесности
Что-то я стал совсем старый. Протёр очки. Извините, сразу не разглядел старую целлюлитную жопу.
Ответить
вчера, 01:55 Горожанин
ольга лесникова
А как вам вот так? Соскучились, пляжестрадальцы?
Боже упаси! Уж лучше зима, чем такое!!!
Ответить
вчера, 02:03 Горожанин
Учитель Словесности
Что-то я стал совсем старый. Протёр очки. Извините, сразу не разглядел старую целлюлитную жопу.
Во-во! Внимательнее присмотреться надо сначала, прежде, чем кидаться с голодухи на что ни попадя :))
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вчера, 06:11 Горожанин
Не зад, а дирижабль, ещё и в целюле, фу фу фу (
Ответить
вчера, 06:16 Горожанин
Братцы,
в очередь!
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вчера, 06:54 Горожанин
Горожанин
Братцы,
в очередь!
Крыса тут как тут.
Ответить
15 часов назад Б. Моисеев
Учитель Словесности
Что-то я стал совсем старый. Протёр очки. Извините, сразу не разглядел старую целлюлитную жопу.
Фу ,а учителя словесности сарделька 8см болтается ,еще и вялая. Позор с ним в баню ходить. Я не хожу больше
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3 часа назад Сергей Зверев
Только парни нармальные разбегаются от этого учителя((((.
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