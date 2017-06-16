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Главная Новости В Кирове из здания горадминистрации экстренно эвакуировали сотрудников

В Кирове из здания горадминистрации экстренно эвакуировали сотрудников

16 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
vk.com/zlo43
На место выезжали несколько пожарных расчетов

В пятницу, 16 июня 2017 года, в Кирове прошла эвакуация из здания горадминистрации. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Кировской области.

По словам очевидцев, к зданию мэрии подъехали два пожарных расчета, автолестница.
В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что в администрации проходили плановые учения.

Запланированные учения проходили по заявке города, - прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники мэрии были экстренно эвакуированы, в здании сработала пожарная сигнализация. Примерно через час сотрудники администрации венулись на рабочие места.
 

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Комментарии 7

16 июня, 18:35 Тыгыдын
Лишь бы домой в пятницу пораньше свалить
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16 июня, 19:08 Горожанин
К Серому дому
касками
покрасоваться
гнали,
да заплутали!
Ответить
16 июня, 21:28 Учитель словесности
Жаль, что тревога оказалась учебной.
Ответить
16 июня, 21:39 Горожанин
Нужные документы уверены, бюджетные средства освоены за рекордный час.
Ответить
16 июня, 22:58 пи-пи
В реальном случае ЧС, в емкости пожмашин залить масло или керосин.
Ответить
22 часа назад Горожанин
Тыгыдын
Лишь бы домой в пятницу пораньше свалить
Для тупых винторогих.
"Примерно через час сотрудники администрации венулись на рабочие места."
Ответить
20 часов назад Земцов
Горожанин
Для тупых винторогих.
"Примерно через час сотрудники администрации венулись на рабочие места."
"Примерно через час сотрудники администрации венулись на рабочие места."

Неужели работать)))
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