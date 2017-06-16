В Кирове из здания горадминистрации экстренно эвакуировали сотрудников

В пятницу, 16 июня 2017 года, в Кирове прошла эвакуация из здания горадминистрации. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Кировской области.

По словам очевидцев, к зданию мэрии подъехали два пожарных расчета, автолестница.

В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что в администрации проходили плановые учения.

Запланированные учения проходили по заявке города, - прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники мэрии были экстренно эвакуированы, в здании сработала пожарная сигнализация. Примерно через час сотрудники администрации венулись на рабочие места.

