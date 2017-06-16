В Кирове из здания горадминистрации экстренно эвакуировали сотрудников

В Кирове из здания горадминистрации экстренно эвакуировали сотрудников16 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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На место выезжали несколько пожарных расчетов
В пятницу, 16 июня 2017 года, в Кирове прошла эвакуация из здания горадминистрации. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Кировской области.
По словам очевидцев, к зданию мэрии подъехали два пожарных расчета, автолестница.
В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что в администрации проходили плановые учения.
Запланированные учения проходили по заявке города, - прокомментировали в ведомстве.
Сотрудники мэрии были экстренно эвакуированы, в здании сработала пожарная сигнализация. Примерно через час сотрудники администрации венулись на рабочие места.
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16 июня 2017, 18:43
Комментарии 7
касками
покрасоваться
гнали,
да заплутали!
"Примерно через час сотрудники администрации венулись на рабочие места."
Неужели работать)))
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