В Киров-Чепецке столкнулись "УАЗ" и легковушка

В пятницу, 16 июня, в Кирово-Чепецке столкнулись "УАЗ" и легковушка. Об этом сообщает МЧС по Кировской области.

Авария произошла в 19:37 на 10 километре автодороги Кирово-Чепецк - Киров. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 2 человека, 1 единица техники от МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Кировской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.