В Киров-Чепецке столкнулись "УАЗ" и легковушка

В Киров-Чепецке столкнулись "УАЗ" и легковушка17 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото МЧС по Кировской области
Информации о пострадавших пока нет
В пятницу, 16 июня, в Кирово-Чепецке столкнулись "УАЗ" и легковушка. Об этом сообщает МЧС по Кировской области.
Авария произошла в 19:37 на 10 километре автодороги Кирово-Чепецк - Киров. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 2 человека, 1 единица техники от МЧС. Информации о пострадавших пока нет.
Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Кировской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.
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17 июня 2017, 12:50
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