В Кирове парень на скутере проехал в автобусе

В одном из кировских автобусов парень проехал несколько остановок, сидя на скутере. Об этом сообщает портал devyatka.ru.

Случай произошел в автобусе №70. Скорее всего, у юноши сломалось транспортное средство, которое он вез в ремонт.

Я ехала от Северной больницы. Молодой человек, которому на вид было около 23-25 лет, зашел примерно на третьей остановке после меня. Он поставил скутер прямо в салоне автобуса и сел на него. Так он доехал до ЦУМа,- рассказала кировчанка

После выхода из автобуса скутерист также решил не идти пешком, но и пользоваться своим двухколесным транспортом по назначению он не стал. Молодой человек поехал на скутере, отталкиваясь ногами, как на детской машинке или велосипеде. Он двигался не по проезжей части, а по тротуару.