Кировчанин вышел из больницы в Коминтерне и пропал

В Кирове ищут мужчину, который вышел из больницы в Коминтерне и пропал. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" .

Пропал Журавлев Павел Васильевич, 61 год. 15 июня вышел из больницы в микрорайоне Коминтерн, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: Рост: 170 сантиметр.Телосложение: xудощавое. Цвет глаз: голубыеВолосы: седые



Был одет: черная толстовка с молнией и капюшоном, майка цвета хаки, темные брюки, серые кроссовки, возможно серая бейсболка. С собой: Трость

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Журавлева П.В., просьба связаться с инфоргом поиска: Алиса 89091300989, или позвонить на горячую линию 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный)

