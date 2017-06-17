Кировчанин вышел из больницы в Коминтерне и пропал

Кировчанин вышел из больницы в Коминтерне и пропал17 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com/lizaalert_kirov
Мужчина дезориентирован
В Кирове ищут мужчину, который вышел из больницы в Коминтерне и пропал. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" .
Пропал Журавлев Павел Васильевич, 61 год. 15 июня вышел из больницы в микрорайоне Коминтерн, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: Рост: 170 сантиметр.Телосложение: xудощавое. Цвет глаз: голубыеВолосы: седые
Был одет: черная толстовка с молнией и капюшоном, майка цвета хаки, темные брюки, серые кроссовки, возможно серая бейсболка. С собой: Трость
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Журавлева П.В., просьба связаться с инфоргом поиска: Алиса 89091300989, или позвонить на горячую линию 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный)
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17 июня 2017, 17:17
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