Хоккейному клубу «Родина» нашли спонсора

Кировскому ХК «Родина» нашли спонсора. Об этом сообщает портал navigator-kirov.ru со ссылкой на эфир Спорт FM Киров.

В качестве инвестора хоккейного клуба выступила крупная федеральная структура с отделением в нашем регионе. Благодаря спонсорской поддержке руководство клуба рассчитывает в ближайшее время закрыть все имеющиеся долги по заработной плате перед игроками.

Кроме того, благодаря деньгам спонсора комнада выступит в новом хоккейном сезоне. Кстати, 22 июня в Киров с однодневным визитом приедут Борис Скрынник, прездент Федерации хоккея с мячом в России и исполнительный директор Сергей Мяус. Они встретятся с главой Кировской области Игорем Васильевым и обсудят финансовое положение «Родины».

Напомним, болельщики "Родины" записали видеообращение к Владимиру Путину из-за плачевного состояния команды. Кроме этого, двое игроков кировского хоккейного клуба "Родина", чтобы прокормить семью, ушли работать на стройку разнорабочими. Трое игроков обратились в контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР, чтобы из-за невыплаты зарплат расторгнуть контракт с клубом.