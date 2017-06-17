Хоккейному клубу «Родина» нашли спонсора

Хоккейному клубу «Родина» нашли спонсора17 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото kirovreg.ru
В ближайшее время планируется закрыть все имеющиеся долги по заработной плате перед игроками
Кировскому ХК «Родина» нашли спонсора. Об этом сообщает портал navigator-kirov.ru со ссылкой на эфир Спорт FM Киров.
В качестве инвестора хоккейного клуба выступила крупная федеральная структура с отделением в нашем регионе. Благодаря спонсорской поддержке руководство клуба рассчитывает в ближайшее время закрыть все имеющиеся долги по заработной плате перед игроками.
Кроме того, благодаря деньгам спонсора комнада выступит в новом хоккейном сезоне. Кстати, 22 июня в Киров с однодневным визитом приедут Борис Скрынник, прездент Федерации хоккея с мячом в России и исполнительный директор Сергей Мяус. Они встретятся с главой Кировской области Игорем Васильевым и обсудят финансовое положение «Родины».
Напомним, болельщики "Родины" записали видеообращение к Владимиру Путину из-за плачевного состояния команды. Кроме этого, двое игроков кировского хоккейного клуба "Родина", чтобы прокормить семью, ушли работать на стройку разнорабочими. Трое игроков обратились в контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР, чтобы из-за невыплаты зарплат расторгнуть контракт с клубом.
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17 июня 2017, 18:13
Комментарии 5
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Что за структура? Магнит или Пятёрочка? По любому будут некие обязательства. Будут играть а уровне ГАЗМЯСА, всю командку продадут на органы и вывезут по частям за границу.
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