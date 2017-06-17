Международный фестиваль пройдет в Кирове в два дня – 17 и 18 июня
В Кирове пошел фестиваль «Сказочные игры на Вятке»17 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото facebook.com
В субботу, 17 июня, в Кирове состоялся фестиваль «Сказочные игры на Вятке». В Киров приехали сказочные герои из Италии, Армении, Нидерландов, Германии.
Международный фестиваль пройдет в Кирове в два дня – 17 и 18 июня. Основная цель – это развитие внутреннего въездного туризма. К организации мероприятия мы привлекаем ведущих туроператоров региона.
В субботу мероприятия начались в 10 часов в парке «Аполло», в 12 часов оттуда по улице Спасской до Александровского сада стартовало костюмированное шествие. В самом Александровском саду весь день работали 35 интерактивных и спортивных площадки.
С учетом того, что 2017 год объявлен годом экологии, фестиваль «Сказочные игры на Вятке» приобрел экологическую направленность. На фестивале впервые будет работать новая площадка – «Эколята». В частности, для детей из интернатов и детских домов будет организован Урок природолюбия, где в интерактивной форме ребятам расскажут об охране окружающей среды.
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18 июня 2017, 10:00
Комментарии 8
который?
В какой
из масок?
в ссыльном крае.
Видимо так в тулупе
своем волчьем и ходит.
Да ПОШЕЛ он!
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