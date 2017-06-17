В Кирове пошел фестиваль «Сказочные игры на Вятке»

В субботу, 17 июня, в Кирове состоялся фестиваль «Сказочные игры на Вятке». В Киров приехали сказочные герои из Италии, Армении, Нидерландов, Германии.

Международный фестиваль пройдет в Кирове в два дня – 17 и 18 июня. Основная цель – это развитие внутреннего въездного туризма. К организации мероприятия мы привлекаем ведущих туроператоров региона.

В субботу мероприятия начались в 10 часов в парке «Аполло», в 12 часов оттуда по улице Спасской до Александровского сада стартовало костюмированное шествие. В самом Александровском саду весь день работали 35 интерактивных и спортивных площадки.