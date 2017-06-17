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Главная Новости В Кирове пошел фестиваль «Сказочные игры на Вятке»

В Кирове пошел фестиваль «Сказочные игры на Вятке»

17 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото facebook.com
Международный фестиваль пройдет в Кирове в два дня – 17 и 18 июня

В субботу, 17 июня, в Кирове состоялся фестиваль «Сказочные игры на Вятке». В Киров приехали сказочные герои из Италии, Армении, Нидерландов, Германии. 

Международный фестиваль пройдет в Кирове в два дня – 17 и 18 июня. Основная цель  – это развитие внутреннего въездного туризма. К организации мероприятия мы привлекаем ведущих туроператоров региона.

В субботу мероприятия начались в 10 часов в парке «Аполло», в 12 часов оттуда по улице Спасской до Александровского сада стартовало костюмированное шествие. В самом Александровском саду весь день  работали 35 интерактивных и спортивных площадки.
 
С учетом того, что 2017 год объявлен годом экологии, фестиваль «Сказочные игры на Вятке» приобрел экологическую направленность. На фестивале впервые будет работать новая площадка – «Эколята». В частности, для детей из интернатов и детских домов будет организован Урок природолюбия, где в интерактивной форме ребятам расскажут об охране окружающей среды.

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Комментарии 8

15 часов назад Б. Моисеев
Ролевые игры или чо?
Ответить
9 часов назад Голубая луна
Они самые, Борис)
Ответить
9 часов назад Горожанин
А ВРИО
который?
В какой
из масок?
Ответить
7 часов назад Горожанин
Голубая луна
Они самые, Борис)
Холодно у нас
в ссыльном крае.
Видимо так в тулупе
своем волчьем и ходит.
Ответить
7 часов назад Учитель словесности
"35 интерактивных и спортивных площадки." Тридцать пять площадки? ))) "Про Город", это примерно как если бы вы купили две бутылок водки. Так вам наверно проще объяснить. Вы самая неграмотная в городе газета! Даром что организатор тотального диктанта.
Ответить
7 часов назад Учитель словесности
"В Кирове пошел фестиваль". Куда он пошёл? ))))) Вы что там, пьяными статейки свои пописываете?
Ответить
7 часов назад Горожанин
Горожанин
Холодно у нас
в ссыльном крае.
Видимо так в тулупе
своем волчьем и ходит.
Корр-ты правы:
Да ПОШЕЛ он!
Ответить
5 часов назад Горожанин
Замыкали шествие, по традиции самые политически правильные.
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