В Кировской области сгорел деревянный жилой дом

В субботу, 17 июня, в Кировской области сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Происшествие случилось около 8 утра в деревне Дым-Дым-Омга. Для тушения пожара привлекались 20 человек и 7 единиц техники.

В результате сгорели сарай, баня, крыши дома, хозяйственные постройки, пристроя, домашнее имущество, обгорели стены дома и хоз. постройки изнутри и снаружи по всей площади, - прокомментировали в МЧС по Кировской области.

Уважаемые жители Кировской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования при эксплуатации электроприборов и все правила пожарной безопасности. Берегите свое жилье и жизни от огня!