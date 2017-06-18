В Кировской области сгорел деревянный жилой дом

В Кировской области сгорел деревянный жилой дом18 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото МЧС по Кировской области
Для тушения пожара привлекались 20 человек
В субботу, 17 июня, в Кировской области сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Происшествие случилось около 8 утра в деревне Дым-Дым-Омга. Для тушения пожара привлекались 20 человек и 7 единиц техники.
В результате сгорели сарай, баня, крыши дома, хозяйственные постройки, пристроя, домашнее имущество, обгорели стены дома и хоз. постройки изнутри и снаружи по всей площади, - прокомментировали в МЧС по Кировской области.
Уважаемые жители Кировской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования при эксплуатации электроприборов и все правила пожарной безопасности. Берегите свое жилье и жизни от огня!
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
18 июня 2017, 12:02
Комментарии 0
Поделись комментариями