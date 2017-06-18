Рядом с детским лагерем в Кировской области нашли обглоданный труп собаки

Кировчане на свалке рядом с детским лагерем заметили обглоданный труп собаки. Фото появилось в одной из кировских групп в соцсетях.

Увиденное повергло очевидцев в шок. Кировчане не могут предположить, как останки животного могли оказаться на свалке в таком виде.

Сегодня ездили в лесок отдохнуть у лагеря Березка. Когда собрались домой, то проходили мимо мусорной кучи, увиденное повергло в шок! Как там оказался труп собаки? Кто-то готовил шашлык или что? Череп и кости настолько зачищены, что аж жуть берет, - написала кировчанка.

В наших прошлых публикациях эксперты объясняли, что свалки, где складируют останки животных очень плохо повлияют на экологическую обстановку местности, это может причинить вред и здоровью людей. Если поблизости расположен водный объект, то это скажется на качестве воды.

Напомним, в 2014 году за деревней Машкачи Слободского района, которую нередко называют «кировской Рублевкой», нашли кости и черепа животных. Кости были разбросаны в радиусе полукилометра от населенного пункта. Эксперты предположили, что поблизости от того места происходил убой и обвалка скота.