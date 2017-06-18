Рядом с детским лагерем в Кировской области нашли обглоданный труп собаки

Рядом с детским лагерем в Кировской области нашли обглоданный труп собаки18 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
фото vk.com
Неизвестно, как останки животного могли оказаться на свалке в таком виде
Кировчане на свалке рядом с детским лагерем заметили обглоданный труп собаки. Фото появилось в одной из кировских групп в соцсетях.
Увиденное повергло очевидцев в шок. Кировчане не могут предположить, как останки животного могли оказаться на свалке в таком виде.
Сегодня ездили в лесок отдохнуть у лагеря Березка. Когда собрались домой, то проходили мимо мусорной кучи, увиденное повергло в шок! Как там оказался труп собаки? Кто-то готовил шашлык или что? Череп и кости настолько зачищены, что аж жуть берет, - написала кировчанка.
В наших прошлых публикациях эксперты объясняли, что свалки, где складируют останки животных очень плохо повлияют на экологическую обстановку местности, это может причинить вред и здоровью людей. Если поблизости расположен водный объект, то это скажется на качестве воды.
Напомним, в 2014 году за деревней Машкачи Слободского района, которую нередко называют «кировской Рублевкой», нашли кости и черепа животных. Кости были разбросаны в радиусе полукилометра от населенного пункта. Эксперты предположили, что поблизости от того места происходил убой и обвалка скота.
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18 июня 2017, 14:06
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