Прогноз погоды: в Кирове будет пасмурно и дождливо

Температура воздуха днем не опустится ниже +19°C
Прогноз погоды: в Кирове будет пасмурно и дождливо18 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Специалисты Гидрометцентра России рассказали, какой погоды ждать в ближайшие дни. Предстоящая рабочая неделя в Кирове будет дождливой, но теплой.
Сильнее всего воздух прогреется днем в понедельник, 19 июня, и составит 24 градуса. Холоднее всего в дневные часы будет на следующий день, 20 июня. Температура воздуха составит 19 градусов.
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18 июня 2017, 15:02
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