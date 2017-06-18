Прогноз погоды: в Кирове будет пасмурно и дождливо

Специалисты Гидрометцентра России рассказали, какой погоды ждать в ближайшие дни. Предстоящая рабочая неделя в Кирове будет дождливой, но теплой.

Сильнее всего воздух прогреется днем в понедельник, 19 июня, и составит 24 градуса. Холоднее всего в дневные часы будет на следующий день, 20 июня. Температура воздуха составит 19 градусов.