Пропавшего после выписки из больницы кировчанина нашли

Кировчанин, который пропал после ухода из больницы, найден. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда ""Лиза Алерт".

Как стало известно нашему порталу, мужчину выписали из больницы и он ушел в город, а так у него с памятью начались проблемы, то он ушел не домой, а в неизвестном направлении. Через 2 дня его на скорой снова доставили в больницу.

В полиции напоминают, если среди ваших родственников есть люди, страдающие заболеваниями, могущими повлечь потерю памяти или ориентацию на местности, рекомендуем в карманы их одежды помещать записки с полными установочными данными и адресом проживания (прописки) или такие сведения пришивать к предметам одежды.