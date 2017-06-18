Пропавшего после выписки из больницы кировчанина нашли

Пропавшего после выписки из больницы кировчанина нашли18 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com
Мужчину вновь положили в медучреждение
Кировчанин, который пропал после ухода из больницы, найден. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда ""Лиза Алерт".
Как стало известно нашему порталу, мужчину выписали из больницы и он ушел в город, а так у него с памятью начались проблемы, то он ушел не домой, а в неизвестном направлении. Через 2 дня его на скорой снова доставили в больницу.
В полиции напоминают, если среди ваших родственников есть люди, страдающие заболеваниями, могущими повлечь потерю памяти или ориентацию на местности, рекомендуем в карманы их одежды помещать записки с полными установочными данными и адресом проживания (прописки) или такие сведения пришивать к предметам одежды.
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