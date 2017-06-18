В Кирове потушили вспыхнувшие во время движения "Жигули"18 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото МЧС по Кировской области
На место пожара выезжали 2 единицы техники от МЧС
В Кирове на Филейке загорелся "ВАЗ". Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек. Об этом сообщили в областном МЧС.
Инцидент произошел в 13:05 на улице Свердлова. Авто загорелось во время движения легкового автомобиля. На место пожара выезжали 2 единицы техники от МЧС.
Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Кировской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.
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18 июня 2017, 18:06
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