В Кирове потушили вспыхнувшие во время движения "Жигули"

В Кирове на Филейке загорелся "ВАЗ". Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек. Об этом сообщили в областном МЧС.

Инцидент произошел в 13:05 на улице Свердлова. Авто загорелось во время движения легкового автомобиля. На место пожара выезжали 2 единицы техники от МЧС.

Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Кировской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.