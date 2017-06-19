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Пропавший несколько месяцев назад 25-летний парень найден мертвым

19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Рядом с телом были обнаружены личные вещи, в том числе телефон и документы

Найдено тело пропавшего несколько месяцев назад 25-летнего жителя Ярославля. Об этом сообщает progorod76.ru.  

Антона разыскивали по всей стране, в том числе в Кировской области. Он пропал 25 ноября 2016 года. Ориентировки с его приметами были развешаны и по Кирову. 12 июня 2017 года в Тутаевском районе Ярославской области в ручье рыбак обнаружил тело молодого человека. Рядом с погибшим были личные вещи, в том числе телефон и документы. 

Тело было частично скелетировано, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. В ближайшее время будут проводиться необходимые для опознания процедуры, в том числе генетическая, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ярославской области. 

Позднее тело Антона опознал его брат. Мама Антона не нашла сил сходить в морг. 

Я не знаю, как его смогли найти. Останки были в сорока минутах ходьбы от дороги в густых зарослях. Это место не просматривается даже с вертолета. Что там делал рыбак — даже не представляю. Там маленький ручей, наловить там что-то сложно. Конечно, может, он шел с другого водоема, но это тоже не объясняет, что он там делал. Там слишком густые заросли. Как там оказался сын - даже не могу предположить, - рассказала progorod76.ru мама Антона. 

Похороны Антона состоялись 15 июня. 

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Комментарии 1

33 минуты назад 123
Что теперь рыбак виноват, что он нашел труп? Лучше бы задалась вопросом, что ее сын делал в этом глухом месте,а не рыбак.
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