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Главная Новости В кировском драмтеатре зрители подрались во время спектакля

В кировском драмтеатре зрители подрались во время спектакля

19 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото progorod43.ru
Инцидент произошел на спектакле "Золотой слон"

В воскресенье, 18 июня, в кировском драмтеатре подрались два зрителя. Об этом редакции сообщила читательница Елена Сергеева. 

Инцидент произошел на спектакле "Золотой слон". Во время первого действия у двух зрителей в партере возник конфликт, который мужчины смогли решить только кулаками. Дебоширов разнял другой зритель и вывел из зала. 

Все произошло очень быстро. Актеры даже остановили спектакль, пока конфликт не урегулировали. Один из участников драки - пожилой мужчина, второго я не разглядела. Пенсионер во время драки упал на пол. Мужчины наносили друг другу настолько сильные удары, что на полу осталась кровь, - рассказывает зрительница Елена Сергеева. 

Конфликт длился несколько минут.  После того как буйных зрителей вывели из зала, зрители зааплодировали артистам, и они продолжили спектакль. Из-за чего произошла драка, неизвестно.

Напомним, это уже не первый неприятный случай с кировскими зрителями в театре. В марте 2016 года в Кирове со своим моно-спектаклем "Шепот сердца" выступил Евгений Гришковец. На спектакле артист был вынужден два раза остановить игру и выгнать из зала кировчан, которые мешали Гришковцу работать.

Первым стал фотограф. Мужчина без зазрения совести, несмотря на предупреждение артиста о запрете съемки, фотографировал.

В конце спектакля артист обратился в зал к кому-то из зрителей, сидящих в первых рядах. Сначала всем показалось, что это часть спектакля, но оказалось, что пауза возникла из-за пьяного зрителя, который уснул во время действия.

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Комментарии 8

час назад Тыгыдын
Действительно, в театр ходят только "культурные люди"))
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час назад DJ JUNGO
Это я спал! Пиарюсь!
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час назад пкеп
DJ JUNGO и дрался тоже ты!
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час назад Горожанин
вяцкие дикари, в хлеву таким только место
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51 минуту назад моль
Окультурились сходили..
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50 минут назад Dmitrii
Я инцидент видел не с начала, обернулся, когда пьяный хулиган напал на художественного руководителя Казанского театра, а зрители заступились. Позорище
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49 минут назад Чупакабра
Искусство требует жертв. Ничего не поделаешь...
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14 минут назад Горожанин
Деревня
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