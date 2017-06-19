В кировском драмтеатре зрители подрались во время спектакля

В воскресенье, 18 июня, в кировском драмтеатре подрались два зрителя. Об этом редакции сообщила читательница Елена Сергеева.

Инцидент произошел на спектакле "Золотой слон". Во время первого действия у двух зрителей в партере возник конфликт, который мужчины смогли решить только кулаками. Дебоширов разнял другой зритель и вывел из зала.

Все произошло очень быстро. Актеры даже остановили спектакль, пока конфликт не урегулировали. Один из участников драки - пожилой мужчина, второго я не разглядела. Пенсионер во время драки упал на пол. Мужчины наносили друг другу настолько сильные удары, что на полу осталась кровь, - рассказывает зрительница Елена Сергеева.

Конфликт длился несколько минут. После того как буйных зрителей вывели из зала, зрители зааплодировали артистам, и они продолжили спектакль. Из-за чего произошла драка, неизвестно.

Напомним, это уже не первый неприятный случай с кировскими зрителями в театре. В марте 2016 года в Кирове со своим моно-спектаклем "Шепот сердца" выступил Евгений Гришковец. На спектакле артист был вынужден два раза остановить игру и выгнать из зала кировчан, которые мешали Гришковцу работать.

Первым стал фотограф. Мужчина без зазрения совести, несмотря на предупреждение артиста о запрете съемки, фотографировал.

В конце спектакля артист обратился в зал к кому-то из зрителей, сидящих в первых рядах. Сначала всем показалось, что это часть спектакля, но оказалось, что пауза возникла из-за пьяного зрителя, который уснул во время действия.