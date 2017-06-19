Кировчанину вернули 100 тысяч рублей, которые он забыл в московском такси

Кошелек, в котором лежали 100 тысяч рублей, кировчанин Павел Шапкин забыл в машине такси в Москве 17 июня 2017 года. Об этом он рассказал в соцсетях.

На этот же день у Павла были куплены билеты на поезд до Кирова. Когда до поезда оставалось всего пару часов, раздался звонок.

Честно скажу, я уже смирился с потерей и думал только о том, справится ли человек, нашедший эти деньги, с искушением. Справился, и я счастлив за него! Таксист родом из Узбекистана сообщил, что хочет вернуть кошелек с деньгами, которые нашел, - рассказал Павел.

Павла удивил поступок столичного таксиста:

Можете себе представить, как бы ему могли пригодиться эти деньги для семьи, для молодой жены. Но он просто их вернул. Сказал, что его родители так воспитали.

Павел рассказал, что такие крупные суммы наличными в кошельке — это единичный случай, он старается не носить с собой деньги.

Что касается благодарности, Павел сообщил, что отблагодарил честного таксиста, но не уточнил как. С героем Павел сделал фото на память.