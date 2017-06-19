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Главная Новости На ремонт тротуаров в Кирове потратят более 6 миллионов рублей

На ремонт тротуаров в Кирове потратят более 6 миллионов рублей

19 июня 2017 Татьяна Наймушина Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Ремонт должен начаться в начале июля

На сайте госзакупок опубликовали аукцион по поиску подрядчика для ремонта тротуаров в историческом центре Кирова.

Согласно документам, подрядчик должен будет отремонтировать тротуары по следующим адресам:

  • в районе дома по ул. Московской, 181;
  • в районе дома по ул. Преображенской, 103;
  • от площади Филармонии до ул. Красноармейской (восточная сторона);
  • в районе дома по ул. Розы Люксембург, 67;
  • по ул. Ленина от ул. Молодой Гвардии до ул. Орловская (четная сторона);
  • по ул. Спасской от ул. Ленина до ул. Володарского.

На тротуары по Спасской и Ленина подрядчик должен уложить плитку, по остальным адресам - асфальт.

Здесь огромная лужа, под которой практически не осталось асфальта. Обходить ее приходится либо по голой земле, либо по кривому бордюру, – рассказывают жители дома № 181 по улице Московской. Отметим, что этот бордюр подрядчик так же обязан поменять в ходе ремонта.

Гарантия составляет год с даты подписания актов приемки выполненных работ. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июня, сами торги пройдут 3 июля. Максимальная цена контракта равна 6 миллинам 159 тысяч 771 рублю. Победитель аукциона должен завершить ремонт тротуаров за месяц с момента заключения контракта.

Напомним, что в 2017 году Кировской области по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета уже выделено 625 000 000 рублей. Регион выделит еще примерно 540 000 000 рублей.  В перечень программы вошли трассы федерального, регионального и местного значения.

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