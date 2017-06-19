17 июня крыса напала на девушку в парке у Цирка, у нижнего пруда. Очевидцы рассказали подробности произошедшего.

Случай произошел вечером. Девушка сидела на скамейке напротив пруда. Неожиданно из кустов у кромки пруда выбежала крыса и устремилась в сторону девушки. Кировчанка оказалась не из робких и смахнула крысу в сторону дамской сумкой. После чего грызун, получивший достойный отпор, поспешил покинуть место конфликта. Впрочем и кировчане наблюдавшие эту картину, так же поспешили побыстрей покинуть окрестности пруда.

Летом кировчанам часто приходится делить водоем и его окрестности с чайками и куда менее приятными созданиями, относящимися к семейству грызунов.

С одного конца пруда можно увидеть, как семейка крыс перебегает и ищет хлебушек. И крысы, действительно, немалых размеров, - рассказывают очевидцы.

Это уже не первый случай нападения крыс на людей в парке, так как там созданы все условия для их идеального обитания. В администрации пояснили, что меры по борьбе с грызунами будут приниматься только по письменному обращению кировчан. Однако, на практике дератизационные мероприятия будет провести очень сложно. В противном случаи яд может уничтожить не только грызунов, но пернатых жителей пруда.

В пресс-службе администрации Кирова рассказали, если горожане увидят на улице крыс, нужно звонить в Единую диспетчерскую службу по телефону 48-00-00.