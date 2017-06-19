На юге Кировской области выпал град19 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Рашида Лутфуллина, Натальи Новоселовой
По словам жителей Малмыжа, из града образовались небольшие сугробы
В воскресенье, 18 июня 2017 года, на юге Кировской области выпал град. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология».
Известно, что градовый покров образовался в Малмыже и в Калинино (поселок в Малмыжском районе).
Град был достаточно крупный, у многих он побил посадки. Град не тает второй день, в некоторых местах он даже лежит целыми сугробами, - рассказал Иван Алексеев.
По мнению народного метеоролога, град летом — явление не редкое. Образуется он при сочетании теплых и холодных потоков воздуха.
Напомним, ГУ МЧС по Кировской области объявляли метеопредупреждение в Кировской области на 18 июня 2017 года. Спасатели предупредили кировчан о приближении грозового фронта, об усилении ветра и ливнях.
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19 июня 2017, 15:10
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