В воскресенье, 18 июня 2017 года, на юге Кировской области выпал град. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология».

Известно, что градовый покров образовался в Малмыже и в Калинино (поселок в Малмыжском районе).

Град был достаточно крупный, у многих он побил посадки. Град не тает второй день, в некоторых местах он даже лежит целыми сугробами, - рассказал Иван Алексеев.

По мнению народного метеоролога, град летом — явление не редкое. Образуется он при сочетании теплых и холодных потоков воздуха.

Напомним, ГУ МЧС по Кировской области объявляли метеопредупреждение в Кировской области на 18 июня 2017 года. Спасатели предупредили кировчан о приближении грозового фронта, об усилении ветра и ливнях.