26-летний кировчанин напал на работницу салона микрозаймов

В центре Кирова произошло ограбление. Злоумышленник напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Подробности случившегося сообщили в УМВД России по Кировской области.

В пункт выдачи микрозаймов на улице Некрасова наведался 26-летний кировчанин и потребовал от менеджера отдать ему все имеющиеся деньги. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, 25-летняя работница фирмы отдала денежные средства в сумме 13 тысяч рублей, после чего налетчик скрылся.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый кировчанин.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России, - сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На период расследования уголовного дела подозреваемый помещен в следственный изолятор.