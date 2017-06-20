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Главная Новости 26-летний кировчанин напал на работницу салона микрозаймов

26-летний кировчанин напал на работницу салона микрозаймов

20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
скриншот видео МВД
Злоумышленника уже удалось задержать

В центре Кирова произошло ограбление. Злоумышленник напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Подробности случившегося сообщили в УМВД России по Кировской области.

В пункт выдачи микрозаймов на улице Некрасова наведался 26-летний кировчанин и потребовал от менеджера отдать ему все имеющиеся деньги. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, 25-летняя работница фирмы отдала денежные средства в сумме 13 тысяч рублей, после чего налетчик скрылся. 

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый кировчанин.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России, - сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На период расследования уголовного дела подозреваемый помещен в следственный изолятор. 

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Комментарии 2

2 часа назад Тыгыдын
+ жаль поймали
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час назад Горожанин
Тыгыдын
+ жаль поймали
ты на очереди
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