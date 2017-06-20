Киров вошел в двадцатку самых безопасных городов России

Интернет-проект по поиску недвижимости Domofond.ru представил ежегодный рейтинг безопасности крупных российских городов.

Киров стал одним из самых безопасных городов, заняв 11-е место. Правда, по сравнению с прошлым годом мы потеряли одну строчку.

Самым безопасным городом России, как и в прошлом году, стала столица Чечни – Грозный, на втором месте – Сочи, на третьем – Нижневартовск (Тюменская область). Опаснее всего жить оказалось в г. Шахты (Ростовская область), Волгограде и Омске.

Рейтинг составлен на основе опроса местных жителей. Респондентов просят оценить справедливость утверждения «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».Среди проблем, которые влияют на общее ощущение безопасности, респонденты отметили плохое освещение улиц, агрессивных бездомных животных, уличную преступность.

Всего в опросе приняли участие 258,4 тысячи респондентов из всех регионов России. В рейтинг вошли 100 крупнейших российских городов. Средний уровень безопасности составил 6,8 балла из 10 (Киров набрал 7,1 балла), что сопоставимо с результатами, полученными в ходе аналогичного опроса в 2016 году.