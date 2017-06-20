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В Ганино размывает новую дорогу за 30 миллионов рублей

20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Пресс-служба ОНФ
Причиной послужило отсутствие системы водоотведения

К активистам Общероссийского народного фронта в Кировской области обратились жители микрорайона Ганино с жалобой на отсутствие качественной системы водоотведения на дороге по улице Центральная.

Местные жители рассказали, что улицу Центральную в Ганино каждый год затапливает, так как на ней отсутствует качественная система водоотведения. Хуже всего весной: талые воды переливаются через дорогу и подтопляют дома и огороды местных жителей. А этой весной вода стояла в течение месяца, что привело к разрушению дорожного полотна.

Эта улица попала в программу «Безопасные и качественные дороги». На ремонт Центральной выделено более 30 миллионов рублей. Однако деньги предусмотрены только на укладку нового асфальта, об обустройстве водоотведения речи не идет. Жители и активисты ОНФ усомнились в долговечности нового асфальта без нормальной системы водоотведения.

Если здесь вовремя не сделать водоотведение, новая дорога весной убежит вместе со снегом и деньги на ремонт будут потрачены впустую. Нужно эффективно расходовать бюджетные средства. Мы готовим обращение в городскую администрацию с вопросом, как они собираются решать эту проблему, - прокомментировал ситуацию эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе Егор Поспелов.

Правда, местные жители уже обращались во все возможные инстанции, но безрезультатно. В прошлом году чиновники заверяли, что проект обустройства водоотведения уже готов, но дальше проекта дело не пошло.

По информации пресс-службы ОНФ, на улице Центральной три проблемных участка. Самый крупный - протяженностью около 100 метров, остальные - по 20-30 метров. Решить проблему на мелких участках можно, вырыв дренажные рвы вдоль дороги. На крупном же участке необходимо монтировать водоотводную трубу.

Власти Кирова просят решить вопрос с организацией водоотведения у дороги в микрорайоне Ганино, так как, судя по графику, ремонтные работы на данном участке дороги должны закончиться уже 1 июля.

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