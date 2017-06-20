В Кирове на Юго-Западе появится новая школа

В Кирове на Юго-Западе построят новую школу. В городской администрации сообщили, что публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания назначены на 28 июня в 16.00 в здании администрации города (Воровского, 39, кабинет 300).

Согласно проекту, школа появится на улице Воровского, 124.

Напомним, что в апреле 2016 года в Правительстве Российской Федерации было подписано распоряжение о распределении субсидии в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013–2020 годы. В окончательный список на предоставление выплат попали 56 субъектов РФ. Между ними и были распределены 25 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-центре Правительства Кировской области, наш регион получит почти 307,5 миллиона рублей. Эти средства будут потрачены в том числе и на строительство новых школ. Кстати, школа в микрорайоне Зиновы на 1000 мест уже построена.

Стоит отметить, что в июне в администрации пройдет еще несколько слушаний. Так, 22 июня пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в деревне Балезинщина. А 27 июня состоятся публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания территории улицы Сурикова от улицы Красина до улицы Комсомольской и улицы Комсомольской от улицы Чапаева до улицы Ивана Попова.