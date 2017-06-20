В Кирове прошел первый матч по американскому футболу

В Кирове прошел первый матч по американскому футболу20 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Андрея Обухова
Игра закончилась с разгромным счетом 30:0
18 июня на стадионе «Динамо» состоялся матч по американскому футболу между командами городов Кирова и Казани.
«Вятичи» и «Казанские моторы» сошлись на поле стадиона в равной борьбе для того, чтобы определить, какая из команд быстрее, опытнее и сильнее.
Суть игры — набрать очков больше, чем набрал соперник. Футболисты в эффектной форме: нательный каркас, шлем с защитой специальные щитки для бедер и спины.
С самого начала «Вятичи» нападают, игра развивается динамично.
Результат превзошел ожидания кировских спортсменов и зрителей. Игра закончилась со счетом 30:0 в пользу «Вятичей». Кировские спортсмены на своем поле одержали историческую победу.
Это была не последняя встреча кировчан и казанцев. «Вятичи» и «Казанские моторы» регулярно соревнуются между собой.
Но кировские зрители впервые смогли увидеть эффектную игру в американский футбол.
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