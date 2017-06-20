- Защита предлагает освободить Никиту Белых под залог в 20 миллионов рублей

Защита предлагает освободить Никиту Белых под залог в 20 миллионов рублей20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото скриншот с видео на youtube
Никита Белых по-прежнему отрицает свою вину
20 июня адвокат экс-губернатора Кировской области Андрей Грохотов на заседании суда предложил выпустить его подзащитного из СИЗО под залог в 20 000 000 рублей, заменив ему меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает tass.ru.
По словам адвоката, Никита Белых отрицает свою вину. Вот что на заседании суда сказал Андрей Грохотов:
Белых состоятельный человек и только на благотворительные цели Кировского военно-исторического общества пожертвовал 16 000 000 рублей, а его обвиняют в получении меньшей суммы. В позиции следствия нет логики, мы просим об освобождении нашего подзащитного под залог в 20 000 000 рублей.
Напомним, что на этом же заседании следователь попросил суд о продлении срока ареста Никите Белых еще на три месяца, то есть до 24 сентября 2017 года. Продление срока ареста обосновывается тем, что Никита Белых и его адвокаты не успевают ознакомиться с 45 томами уголовного дела. Как заявил в Мосгорсуде следователь, сейчас экс-губернатор Кировской области ознакомился только с 39 томами.
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20 июня 2017, 15:55
Комментарии 22
Украденных 20 миллионов рублей !!
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