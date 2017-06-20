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Главная Новости Защита предлагает освободить Никиту Белых под залог в 20 миллионов рублей

Защита предлагает освободить Никиту Белых под залог в 20 миллионов рублей

20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото скриншот с видео на youtube
Никита Белых по-прежнему отрицает свою вину

20 июня адвокат экс-губернатора Кировской области Андрей Грохотов на заседании суда предложил выпустить его подзащитного из СИЗО под залог в 20 000 000 рублей, заменив ему меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает tass.ru.

По словам адвоката, Никита Белых отрицает свою вину. Вот что на заседании суда сказал Андрей Грохотов: 

Белых состоятельный человек и только на благотворительные цели Кировского военно-исторического общества пожертвовал 16 000 000 рублей, а его обвиняют в получении меньшей суммы. В позиции следствия нет логики, мы просим об освобождении нашего подзащитного под залог в 20 000 000 рублей.

Напомним, что на этом же заседании следователь попросил суд о продлении срока ареста Никите Белых еще на три месяца, то есть до 24 сентября 2017 года. Продление срока ареста обосновывается тем, что Никита Белых и его адвокаты не успевают ознакомиться с 45 томами уголовного дела. Как заявил в Мосгорсуде следователь, сейчас экс-губернатор Кировской области ознакомился только с 39 томами.  

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Комментарии 22

3 часа назад Тыгыдын
- Защита предлагает освободить Никиту Белых под залог в 20 миллионов рублей -
Украденных 20 миллионов рублей !!
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3 часа назад Горожанин
откуда у никитушки толстожопого столько лавешек, ведь не мог украсть он их, не поверю и не говорите мне ничего тут))
Ответить
3 часа назад Лейла
Пусть вернет сумму обеих взяток в бюджет и гуляет восвояси.
Ответить
3 часа назад Тутта
Ничего не имею против Белых, но складывается впечатление, что вместе с ним ушла эпоха отремонтированных вовремя дорог, расчищенных тротуаров, весёлых городских праздников. Один только день города в этом году чего стоил. Полный провал. Никаких бесплатных развлечений. За все денежку просят. Хрен с ним, я и без этого могу обойтись. Но хотя бы для молодых, для детей делали бы что-то.
Ответить
2 часа назад Кеша
Свободу попугаям!
Ответить
2 часа назад Я
Не виноватая я, он сам ко мне пришел.
Ответить
2 часа назад Тыгыдын
Лейла
Пусть вернет сумму обеих взяток в бюджет и гуляет восвояси.
Ага, давай-ка я у тя машину угоню, а когда меня поймают просто верну машину и пойду домой.
Ответить
2 часа назад Лейла
Тыгыдын
Ага, давай-ка я у тя машину угоню, а когда меня поймают просто верну машину и пойду домой.
Так и делают умные люди, когда им возвращают имущество.
Ответить
2 часа назад я
Тутта
Ничего не имею против Белых, но складывается впечатление, что вместе с ним ушла эпоха отремонтированных вовремя дорог, расчищенных тротуаров, весёлых городских праздников. Один только день города в этом году чего стоил. Полный провал. Никаких бесплатных развлечений. За все денежку просят. Хрен с ним, я и без этого могу обойтись. Но хотя бы для молодых, для детей делали бы что-то.
Вообще согласен! А "Балаган Лимитед" на площади? Ужс... меня хватило на три песни.
Ответить
2 часа назад Тутта
я
Вообще согласен! А "Балаган Лимитед" на площади? Ужс... меня хватило на три песни.
Спасибо за поддержку! А еще заметила, что Белых активно работал с администрациями городов и районов. А теперь вся египетская сила только на Киров сосредоточена. Да и то ума не хватает организовать работу подчиненных.
Ответить
2 часа назад Гранта
Должен быть сильный губернатор во главе региона. А не тот, которого не видно и не слышно. Все сейчас по своим углам прячутся. Где жесткая рука руководителя?
Ответить
2 часа назад Матерь
Господи, как Белых посадили, сразу про дороги подумала. На тебе. Столько денег выделили. Не знают куда девать. А сегодня рапортуют - мало, еще давайте. Гоните этих московских строителей нахрен. Для наших мужиков работы нет. А все москвичей приглашаете.
Ответить
час назад Тут
Вы не запамятовали как Никитос область в долги на 20 с лишним лярдов загнал? А сколько из этого бабла было попилено?
Ответить
час назад Горожанин
Тут
Вы не запамятовали как Никитос область в долги на 20 с лишним лярдов загнал? А сколько из этого бабла было попилено?
Едросы, везде вы лезете
Ответить
29 минут назад горожанка
Тутта
Ничего не имею против Белых, но складывается впечатление, что вместе с ним ушла эпоха отремонтированных вовремя дорог, расчищенных тротуаров, весёлых городских праздников. Один только день города в этом году чего стоил. Полный провал. Никаких бесплатных развлечений. За все денежку просят. Хрен с ним, я и без этого могу обойтись. Но хотя бы для молодых, для детей делали бы что-то.
Не согласна ! Октябрьская управляющая компания молодцы! Я такого внимания за 20 лет не видела . Раньше сосульки висели пока не отвалятся , двор не чистили , дверь не открывалась потому что сугробы по пояс. А сейчас все время порядок наводят , молодцы!!!! НБ все средства просрал на праздники , теперь новому надо где то их взять ...а денежки то бабай унес . Дороги жесть конечно , как скорые по свердлова довозят больных до северной больницы .....Прокатить бы министра транспорта по этим дорожкам , да с ветерком
Ответить
26 минут назад Горожанин
горожанка
Не согласна ! Октябрьская управляющая компания молодцы! Я такого внимания за 20 лет не видела . Раньше сосульки висели пока не отвалятся , двор не чистили , дверь не открывалась потому что сугробы по пояс. А сейчас все время порядок наводят , молодцы!!!! НБ все средства просрал на праздники , теперь новому надо где то их взять ...а денежки то бабай унес . Дороги жесть конечно , как скорые по свердлова довозят больных до северной больницы .....Прокатить бы министра транспорта по этим дорожкам , да с ветерком
Это дело частного характера. Здесь же автор дал общую оценку.
Ответить
25 минут назад Горожанин
горожанка
Не согласна ! Октябрьская управляющая компания молодцы! Я такого внимания за 20 лет не видела . Раньше сосульки висели пока не отвалятся , двор не чистили , дверь не открывалась потому что сугробы по пояс. А сейчас все время порядок наводят , молодцы!!!! НБ все средства просрал на праздники , теперь новому надо где то их взять ...а денежки то бабай унес . Дороги жесть конечно , как скорые по свердлова довозят больных до северной больницы .....Прокатить бы министра транспорта по этим дорожкам , да с ветерком
Похоже только Октябрьская УК и работает. А остальные спят.
Ответить
23 минуты назад Женя
я
Вообще согласен! А "Балаган Лимитед" на площади? Ужс... меня хватило на три песни.
Поддерживаю. У Белых команда была сплоченнее, как-то быстро решались текущие проблемы.
Ответить
22 минуты назад Горожанин
Тутта
Ничего не имею против Белых, но складывается впечатление, что вместе с ним ушла эпоха отремонтированных вовремя дорог, расчищенных тротуаров, весёлых городских праздников. Один только день города в этом году чего стоил. Полный провал. Никаких бесплатных развлечений. За все денежку просят. Хрен с ним, я и без этого могу обойтись. Но хотя бы для молодых, для детей делали бы что-то.
Респект автору. Напомнила о былых временах.
Ответить
19 минут назад Горожанин
Горожанин
Похоже только Октябрьская УК и работает. А остальные спят.
Правда удивляюсь , просто работают как надо , а не для показухи. Наверное просто управленец хороший.
Ответить
9 минут назад Горожанин
Женя
Поддерживаю. У Белых команда была сплоченнее, как-то быстро решались текущие проблемы.
Особенно в своих интересах работали . Гайдар , слов нет один мат , получила деньги за усовершенствование медицины в области . Один терапевт на 3 района . Анализы сдать 30 км в одну сторону , к врачу 30 км в другую . Все позакрывали в районах . Старики незнают как добраться , нанимают машины , а жить на что . Налекарства бы хватило , да на квартплату . А хозяйство держать сил нет , все колхозу отдали
Ответить
3 минуты назад любопытная
Откуда деньжищи? Вот так не треся рукой 20 мультов .... я в шоке . Если не виновен , зачем платить ? Все спишут , по его диагнозам . Страшно подумать , что с головой проблемы , как тогда работал?
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